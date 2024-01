Addio Lucy, era di Genova uno dei pochi beagle da ricerca persone disperse in Italia

Piccolina ma tosta, a dispetto della sua taglia era coraggiosa e aveva contribuito alla ricerca di diverse persone in Liguria: Lucy, beagle di 12 anni, è mancata tra le braccia della sua famiglia genovese (per la precisione di Arenzano).

Insieme al suo conduttore, Pier Manuele, Lucy era uno dei pochissimi beagle in Italia brevettata Enci per la ricerca di persone disperse in superficie, sottoposta fin da piccola a un addestramento speciale.

Fin da quando Lucy era molto piccola, Pier e la figlia Martina hanno pensato di svolgere un'attività insieme a lei. A nove mesi, la cucciola è entrata con i suoi amici umani a far parte del nucleo cinofilo da soccorso "Il Branco" di Pegli, iniziando l'addestramento. Nel 2016, finalmente, il brevetto operativo Enci.

"Avevamo iniziato con un percorso sull'obbedienza e uno sul lavoro, cioè alla ricerca pratica su diversi tipi di terreno - ricordano Pier e Martina - per essere preparati ad affrontare tutte le difficoltà". Senza mai dimenticare la parte del gioco e dei premi per incoraggiare Lucy a cercare i primi "dispersi", interpretati da figuranti nelle sessioni di addestramento ed esercitazioni tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. La beagle, come detto, è una dei pochissimi cani della sua razza ad avere il brevetto: "È un cane dal carattere impegnativo e testardo, all'inizio qualcuno era perplesso e invece Lucy con tempo, impegno e dedizione è diventata bravissima anche perché aveva un ottimo carattere, socievole e amichevole, e un rapporto stupendo con il suo conduttore".

Ma sarebbe sbagliato dire che la formazione riguarda solo il cane: anche il conduttore è coinvolto, e infatti i due, insieme, formano un'unità cinofila che può essere contattata in qualsiasi momento in caso di emergenza.

Lucy con Pier ha partecipato con successo, in questi anni, alla ricerca di fungaioli dispersi e persone con problemi psichici che si erano allontanate da casa, sempre con tanta voglia di "giocare" a trovare le persone e di seguire il suo conduttore ovunque, di giorno e di notte.

Adesso a casa Manuele di Lucy - la "piccola ninja" com'era soprannominata - rimane un dolce ricordo, tante fotografie e un peluche che la raffigura. E l'orgoglio di vedere il ricordo della loro amica a quattro zampe condiviso da molti gruppi cinofili: "Un'altra cara amica a quattro zampe è andata avanti - ricorda Ncs La Lanterna Nucleo Cinofilo da Soccorso - ciao piccola grande Lucy, un onore per noi della 'vecchia guardia' averti conosciuta, fai buon viaggio".