Lo spettacolo dei fenicotteri in volo su Genova: qualche curiosità

Sono passati anche su Genova diversi stormi di fenicotteri: nelle scorse ore numerosi esemplari sono stati visti nel cielo sopra Pegli.

In Liguria non è strano in questi mesi, alzando il naso all'insù, vedere diverse specie di uccelli intenti nella migrazione. A febbraio sopra il parco del Beigua sono stati avvistati diversi passaggi di gru da record, con più di 10mila esemplari contati in appena due ore. Come da tradizione, poi, sempre il Beigua ha organizzato il "Biancone Day" dedicato al birdwatching per osservare il passaggio dei rapaci, in particolare bianconi, nibbi, falchi di palude e aquile minori.

Quello dei fenicotteri è uno spettacolo forse meno imponente ma sempre suggestivo, soprattutto quando si incontrano casualmente esemplari che atterrano per riposare: era successo nel 2019 davanti ad Arenzano e nel 2020 alla foce dell'Entella.

Fenicotteri: perché hanno il becco ricurvo e perché sono rosa

"Il fenicottero - spiega la Lipu - è un migratore che nel suo lungo viaggio può arrivare a toccare diversi continenti, dall’Europa dove vive tutto l’anno all’Africa per arrivare fino in Asia. La migrazione del fenicottero spesso non è regolare, può capitare infatti che una colonia scompaia da un luogo per poi tornare a visitarlo solo diversi anni dopo".

Lipu svela anche qualche curiosità su questo migratore: il suo becco è ricurvo verso il basso perché non serve ad afferrare la preda ma, come accade anche per le balene, si tratta di un sofisticato filtro che attraverso speciali lamelle lascia uscire l'acqua intrappolando i microorganismi di cui si nutre l'animale. Tra i suoi cibi preferiti, inoltre, c'è un minuscolo gamberetto (Artemia salina) che contiene il pigmento rosa che va a colorare il piumaggio.