Campionati di Robotica: a Genova 90 studenti da tutta Italia

Una sfida all'insegna della tecnologia per 90 ragazzi delle scuole superiori provenienti da ogni parte d'Italia, che a Palazzo Ducale stanno partecipando ai Campionati di Robotica 2023, competizione nazionale giunta alla quinta edizione promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzata da Scuola di Robotica in collaborazione con associazioni ed enti del territorio ligure.

L’iniziativa è partita ieri, mercoledì, nella sede di Liguria Digitale al Great Campus - Parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli, culla genovese dell'Ict, dove gli studenti hanno lavorato ai loro prototipi. Oggi, giovedì 11 maggio, si replica con la gara che si sposta nella scenografica location del Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, nel cuore di Genova, dove avrà luogo anche la premiazione finale, in programma a partire dalle ore 16.

Nei due giorni di competizione le 30 squadre finaliste (composte ciascuna da tre studenti e accompagnate da un insegnante) sono chiamate a ideare, progettare e costruire prototipi di robot in grado di svolgere funzioni utili al monitoraggio, alla preservazione, alla valorizzazione, all’accessibilità del patrimonio culturale e artistico del nostro paese, e concorreranno in tre differenti categorie: monitoraggio e preservazione, valorizzazione, accessibilità.

La competizione, gratuita, è rivolta a studenti provenienti da scuole secondarie di secondo grado e si pone l'obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere la potenzialità della robotica, con particolare riferimento alle Steam. In Regione Liguria, grazie al progetto Scuola Digitale Liguria, è in atto da oltre due anni l’azione “Steam-Up alle ragazze” per avvicinare le ragazze alle discipline tecniche e scientifiche tramite la creazione di abilità e di un nuovo immaginario delle donne nella scienza.

“Per questa edizione 2023 dei Campionati di Robotica - fa sapere Emanuele Micheli, Presidente di Scuola di Robotica - hanno preso parte alle selezioni 369 studenti, suddivisi in 123 squadre in rappresentanza di 65 scuole di ogni parte d’Italia. Il risultato raggiunto è una splendida rappresentazione di come le scuole, collaborando con musei ed enti dediti alla promozione del patrimonio culturale, possano essere dei presidi non solo per conservare e tramandare ma anche per rinnovare e valorizzare attraverso la tecnologia il nostro enorme patrimonio culturale. Grazie ai Campionati, i partecipanti si sono interrogati su come rendere il patrimonio accessibile e inclusivo e su come usare la tecnologia in modo giusto ed equo. I risultati dei 30 finalisti sono visibili oggi a Palazzo Ducale di Genova, per ricordare a tutti che la scuola significa principalmente futuro, anche per la nostra immensa storia e per il nostro patrimonio culturale”.

“È davvero con grande piacere che per la quarta volta abbiamo aperto le porte della nostra sede alle squadre di questa edizione 2023 dei Campionati di Robotica - commenta Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale - L’attenzione verso l’innovazione e quella verso i giovani sono infatti due dei pilastri più importanti nell’azione quotidiana della nostra azienda, che da sempre si prefigge l’obiettivo di incentivare i talenti allo scopo di rendere più semplici e fruibili i servizi offerti alla cittadinanza”.