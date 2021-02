Crollo Camogli, prosegue il recupero delle bare. Sopralluogo dell’assessore Giampedrone

L’assessore regionale alle Infrastrutture è atteso in Comune alle 13 per fare il punto sugli interventi legati al crollo della falesia nel cimitero. Presidio fisso dei vigili del fuoco sul posto

Si continua a lavorare a Camogli per recuperare le bare precipitate in mare con il crollo della falesia su cui sorge il cimitero locale, avvenuto lunedì pomeriggio.

I vigili del fuoco sono sul posto con tre squadre, il nucleo Sommozzatori e la motobarca Gadda: gli sforzi sono concentrati sul recupero di centinaia di feretri finiti in mare con il crollo, ripreso tra l’altro da alcuni operai che stavano lavorando all’interno del cimitero e che hanno visto parte della struttura “scomparire” in meno di un minuto, tra scricchiolii e un boato.

Il sindaco di Camogli Franco Olivari e i tecnici regionali del dipartimento della Protezione civile parteciperanno al nuovo sopralluogo di oggi. La falesia è sorvegliata da vicino nel timore di nuovi crolli e cedimenti, un'eventualità che, vista la composizione del costone, non si esclude e preoccupa.

Già nel luglio del 2020 una porzione della parete del Castellaro si era distaccata a poca distanza dalla scogliera attrezzata con lettini e ombrelloni ed era precipitata in mare, provocando una nuvola di polvere. E a Camogli è in vigore ormai da diversi anni un’ordinanza che vieta il transito o la sosta entro 150 metri dalla collina che dal Cenobio dei Dogi porta a San Rocco, proprio per il pericolo di crolli e frane.

«Con la Capitaneria di Porto stiamo monitorando tutta l’area e con i nostri geologi analizzeremo il fronte di frana per capire cosa è ancora in pericolo e come poter intervenire per rimuovere il materiale crollato senza rischi, mentre sono già iniziate le operazioni per recuperare i feretri in mare - ha detto lunedì sera il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - Grazie alla nostra Protezione Civile e a tutti i soccorritori che stanno già lavorando per mettere in sicurezza al più presto tutta l’area ed evitare ulteriori crolli. E un pensiero ai cari dei defunti che riposavano nel cimitero di Camogli, che stanno attraversando momenti di comprensibile dolore».