Nervoso alla vista dei carabinieri, nasconde due etti e mezzo di hashish

Fermato per un controllo in via Tanini a Borgoratti si è mostrato subito poco collaborativo con le forze dell'ordine

Nel pomeriggio di venerdì 5 marzo i Carabinieri hanno denunciato due giovani di 22 e 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel primo caso i militari impegnati nel controllo del territorio hanno fermato il 22enne in via Tanini a Borgoratti notando subito il suo nervosismo e la scarsa voglia di collaborare con le forze dell'ordine. È stato quindi perquisito e trovato in possesso di oltre 250 grammi di “hashish”. Successivamente i carabinieri hanno controllato anche la sua abitazione dove hanno trovato altri 20 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento delle dosi e denaro contante per più di 600 euro.

Nel secondo caso è finito invece nei guai un 28enne controllato in via Lagustena e trovato in possesso di circa 80 grammi di “hashish” e nell’abitazione un bilancino di precisione.