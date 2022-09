Aggredisce agente per evitare la perquisizione, spacciatore arrestato

Arrivato sotto casa insieme ai poliziotti, che erano lì per una perquisizione, ha cercato di dileguarsi, aggredendo anche un agente. Per questo la polizia di Stato di Genova ha arrestato un 23enne per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 15 di martedì 27 settembre i poliziotti del commissariato San Fruttuoso hanno identificato due ragazzi che stazionavano nei pressi dell'ascensore Brignole-metropolitana, luogo di ritrovo di persone dedite al consumo di stupefacenti. Uno dei due ha immediatamente consegnato 5,89 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e per questo è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell'articolo 77 Dpr 309/1990.

L'altro, invece, ha da subito dimostrato insofferenza alla presenza degli agenti, che, proseguendo con i controlli, hanno rinvenuto nella sua disponibilità più di 700 euro, di cui non sapeva giustificare la provenienza.

I poliziotti hanno così deciso di estendere i controlli all'abitazione, ma, una volta raggiunta, il giovane si è dato alla fuga lanciandosi su per una scalinata. Quando è stato raggiunto da un operatore ha ingaggiato una colluttazione, procurando a quest'ultimo una contusione alla caviglia e al braccio.

Durante la perquisizione, alla quale ha preso parte anche l'unità cinofila, all'interno di alcuni zaini nascosti nel vano lavanderia, è stato rinvenuto più di un ettogrammo di hashish e circa 32 grammi di marijuana. Il giovane è stato quindi portato in questura in attesa della direttissima prevista per oggi.