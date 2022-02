Bimba azzannata dal cane di famiglia, ricoverata al Gaslini

Una bimba è stata morsicata dal cane di famiglia e ricoverata al Gaslini.

L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì 16 febbraio al Biscione, quando l'Amstaff per uno stimolo improvviso ha azzannato la piccola che è stata cucita al volto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha chiamato la Croce gialla per la lettura del microchip dell'animale e per il suo trasferimento al canile comunale Monte Contessa, dove resterà in osservazione come cane morsicatore.

L'Amstaff è un un Terrier di tipo bull, un concentrato di energia e forza con una forte motivazione predatoria: se vede qualcosa muoversi scatta, appunto come un Terrier ma in lui scorre anche il sangue dei suoi antenati combattenti così come è stato creato per volontà dell'uomo. É dunque importantissimo che sia gestito in modo responsabile dai suoi proprietari per non diventare il centesimo (e siamo a 90 e passa) cane di questa razza destinato a vivere in canile.

Sul caso specifico non si conosce ancora l'esatta dinamica, né se sarà richiesta la rinuncia di proprietà del cane.