Pegli, i bimbi dell'Unione Sportiva San Marziano raccolgono 1,3 kg di mozziconi

Un'ora e mezza di impegno per raccogliere 1,3 kg di mozziconi di sigaretta: questo il bilancio del lavoro dei ragazzi dell'Unione Sportiva San Marziano a Pegli.

I giovanissimi, accompagnati dagli educatori e dai volontari di Plastic Free Liguria, hanno ripulito la spiaggia con gli appositi utensili: "Questo vuol dire due cose - è il commento del comitato Pegli Bene Comune - per cambiare le cose bisogna metterci la faccia e il cuore. E poi i nostri bimbi sono la speranza ed il motore per un futuro migliore e un mondo più sano. Unendo la generosità degli adulti all'entusiasmo dei più piccoli si può arrivare lontano".

L'invito del comitato è proteggere l'ambiente conferendo i mozziconi negli appositi contenitori, invitando i fumatori a fare altrettanto.

I membri spiegano poi di avere alcune idee in cantiere per ridurre la dispersione di cicche nell'ambiente: presto lavoreranno per concretizzarle insieme all'associazione Cittadini Sostenibili.