Autostrade, bollino rosso sulle due riviere per quasi tutto il giorno

Si preannuncia un'altra giornata difficile, quella di mercoledì 1 settembre 2021, sulle autostrade del nodo genovese. Se i tempi di percorrenza attesi sono in linea rispetto alla media viene assegnato il bollino verde, se si attendono tempi superiori allora il bollino è giallo. In caso di tempi molto superiori viene assegnato il bollino rosso.

Quest'ultimo per fortuna non compare relativamente ad A7 e A26, ma sulle altre due, ovvero A10 e A12, sì. Nel dettaglio la fascia oraria 7-10 è contrassegnata da bollino giallo su tutte e quattro le autostrade ed in entrambe le direzioni. Fra le 10 e le 13 bollino rosso su A10 e A12 in entrambe le direzioni.

Si dovrebbe tornare a respirare fra le 13 e le 16, mentre nella fascia 16-19 ancora bollino rosso sulle due riviere e in entrambe le direzioni.