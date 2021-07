Smottamento sull'Aurelia, nuovo semaforo tra Vesima e Voltri

Via Pietro Paolo Rubens

Ai cantieri sulle autostrade sta per aggiungersene un altro sulla Via Aurelia, tra Vesima e Voltri. A causa di un piccolo smottamento che ha interessato gli scogli sotto la strada, verrà installato un semaforo per regolamentare il senso unico alternato.

Sul posto sono intervenuti polizia locale e tecnici di Aster. Il nuovo semaforo verrà posizionato a pochi metri da un altro, anch'esso attivato a causa di uno smottamento.

Una brutta notizia per gli abitanti di Arenzano, la prima cittadina che s'incontra a ponente dopo il comune di Genova.