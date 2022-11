In Liguria speranza di vita in buona salute di 62,7 anni

La Liguria rientra tra le otto regioni in cui il 100% della popolazione vive in zone dove la concentrazione di polveri sottili è maggiore dei valori limite indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come non rischiosi per la salute. È solo uno degli interessanti spunti, che rivela Save the Children nell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, giunto alla tredicesima edizione.

Secondo l'organizzazione, disuguaglianze e povertà incidono sulla salute dei bambini in Italia. Per un bambino che nasce in Liguria l'aspettativa di vita media è di 82,6 anni, ma la speranza di vita in buona salute nella regione è di 62,7 anni, con un divario di 4 anni e mezzo rispetto alla provincia di Bolzano, che ha quella più alta in Italia (67,2).

In Liguria, solo il 23,7% delle scuole è privo di barriere per alunni con disabilità motoria, al di sotto di una media nazionale già bassa (32%). Anche il verde in città, nei capoluoghi di provincia liguri, attestandosi in media intorno ai 18,3 metri quadrati per abitante, è ben al disotto della media nazionale di 31 metri quadri per abitante.

Nella nostra regione il 17,1% dei bambini tra i 3 e i 17enni non pratica mai sport, un dato però inferiore alla media nazionale del 24,7%. In media in Liguria un pediatra ha 912 bambini, dato che supera la media nazionale di 883.

"In Italia - scrive l'organizzazione -, dove quasi un milione e quattrocentomila bambini vivono in povertà assoluta (e la Liguria registra il 17,6% in povertà relativa, al di sotto della media nazionale del 22%) la pandemia ha amplificato l'intreccio tra disuguaglianze e salute, dalla nascita all'adolescenza. Troppi i volti di un servizio sanitario che, pur nell'eccellenza, spesso è 'nazionale' solo sulla carta".

Tra le richieste più urgenti dell'organizzazione attivare le nuove Case della Comunità finanziate dal Pnrr come presidio per la salute dell'infanzia e dell'adolescenza, colmare il gap di 1.400 pediatri che mancano all'appello per assicurare il sevizio a tutti i bambini a livello nazionale, garantire in tutte le regioni i più avanzati screening neonatali, realizzare interventi organici per la prevenzione e la cura del disagio mentale degli adolescenti, ma anche assicurare la mensa scolastica e attività sportive gratuite per combattere povertà alimentare e promuovere sani stili di via.

È possibile consultare online l’Atlante 2022 al link atlante.savethechildren.it, oppure la versione integrale dell’Atlante 2022 è disponibile al link savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/13-atlante-dell-infanzia-a-rischio-come-stai.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dichiarazione di Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia-Europa Save the Children