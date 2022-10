Meteo, domenica con possibili temporali e vento forte

Non sono previste, almeno per il momento, allerte meteo per la giornata di domenica 9 ottobre 2022. Arpal però, nel bollettino di vigilanza rilanciato anche dalla Regione Liguria, ha avvisato che sono possibili per tutta la giornata rovesci o temporali su tutte le zone. Bassa, ma non esclusa da Arpal, la probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati.

Attenzione anche a isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini.

Anche per lunedì 10 ottobre Arpal segnala ancora condizioni di instabilità con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale fino al pomeriggio. Bassa probabilità di temporali forti e isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini e piccoli smottamenti.