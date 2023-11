Amt, Ugl: "Bagni per gli autisti in condizioni pietose, s'intervenga"

Il sindacato Ugl-Fna torna a far sentire la sua voce sullo stato dei servizi igienici per i dipendenti Amt a Brignole, situazione già in passato oggetto di segnalazioni e lamentele da parte dei lavoratori perché ritenuti "poco dignitosi". In occasione delle giornate di pioggia erano state segnalate anche forti infiltrazioni d'acqua all'interno, una vera e propria cascata.

"Mi chiedo come sia possibile una situazione del genere, i bagni sono in una condizione pietosa - tuona il segretario regionale Roberto Piccardo - la Asl come vedrebbe questo stato di cose? Ci sentiamo presi in giro quando la presidente Amt sostiene di avere a cuore i dipendenti".

Ma non è l'unico problema secondo Piccardo: "Lo stato di molti posti di guida è igienicamente inaccettabile - sostiene -, così come molti altri luoghi di lavoro nelle rimesse. Avete a cuore il benessere dei dipendenti a nostro avviso è un'altra cosa. Anche questa è una nostra lotta in materia di sicurezza della salute dei lavoratori".