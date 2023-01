Amt, Ugl: "Bagni non dignitosi per gli autisti, s'intervenga"

Il sindacato Ugl-Fna torna a far sentire la sua voce sullo stato dei servizii igienici per i dipendenti Amt a Brignole. "Il chiosco Amt in piazza Verdi è già stato portato all'attenzione dell'amministrazione e della dirigenza aziendale dalla nostra sigla sindacale - spiega Roberto Piccardo segretario regionale Ugl Fna - le istituzioni sono d'accordo con noi che va sostituito integralmente l'intera struttura ma i tempi di realizzazione non sono accettabili, quindi ribadiamo la necessità di intervenire urgentemente al fine di dare dei servizi igienici dignitosi agli autisti che utilizzano quel sito".

Poco più di un mese fa la denuncia di come gli autisti debbano accedere ai servizi igienici durante il maltempo con la piogga che entra direttamente a cascata nei bagni.

"Purtroppo i nostri dirigenti in azienda, avendo piu bagni a disposizione e in stato neanche paragonabile a questi, non riescono a mettersi nei panni dei poveri dipendenti che devono usufruite di strutture come queste, un bagno addirittura è senza porta da mesi - prosegue il sindacalista Piccardo - ci sono molti capolinea sprovvisti di servizi igienici dedicati al nostro personale, anche se in alcuni sono presenti bar, purtroppo gli autisti fanno anche orari in cui sono chiusi, la nostra battaglia dura da anni"

Infine la proposta: "Abbiamo fatto presente all'amministrazione che a seguito del progetto dei Quattro assi sarebbe molto opportuno istituire a tutti i capolinea bagni da destinare al nostro personale".