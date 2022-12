VIDEO | "Come fa il personale Amt ad andare in bagno?"

Piove in città e nei bagni dei dipendenti Amt.

Lo denuncia il sindacato Ugl con un video che dimostra le condizioni in cui gli autisti devono accedere ai servizi al capolinea di Brignole.

"Si fa presto a puntare il dito contro gli autisti che ad ogni segnalazione devono giustificarsi e spesso ricevono anche sanzioni, quando la verità è che sono costretti a lavorare tutti i giorni in condizioni disastrose - denuncia Roberto Piccardo dirigente sindacale Ugl Fna - Gli autobus sono sporchi, le pulizie malfatte e i servizi igienici sono praticamente inaccessibili laddove ci sono, perchè come sappiamo non sono presenti ad ogni capolinea. Perché devono pagare sempre chi è in prima linea?".

All'indomani delle dimissioni di Beltrami e alla vigilia dello sciopero generale, il servizio pubblico urbano di trasporto sembra far acqua da tutte le parti ma per il sindacato questa amministrazione è vincente: "Come Organizzazione non possiamo dimenticare che le passate amministrazioni hanno spezzettato il Tpl, frammentandone l'efficienza e l'efficacia, hanno provato a privatizzarci - continua Piccardo - la proposta dell'amministrazione Bucci invece ad oggi converge sul nostro pensiero per il miglioramento del tpl, ovvero quello di costituire un'unica grossa azienda con un polo manutentivo interno - la Guglielmetti - che produrrà notevoli risparmi e permetterà una migliore gestione delle risorse per i trasporti. Vogliamo dare fiducia al sindaco anche in materia di tenuta dei conti, fino ad oggi, ha sempre mantenuto le sue promesse".