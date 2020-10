Allerta gialla e arancione, Bucci: «Scuole aperte a Genova, aggiornamento alle 5 del mattino»

«Sta girando la notizia che il sindaco di Genova ha chiuso tutte le scuole: non è vero». Così il primo cittadino Marco Bucci in conferenza stampa covid domenica sera circa l'apertura della scuole domani, lunedì 25 ottobre, giornata in cui è stata diramata l'allerta gialla e poi arancione per piogge.

«Le scuole sono aperte ma ovviamente domani mattina alle 5 faremo il solito controllo come oramai facciamo tutte le volte che c'è allerta e vedremo come comportarci», ha poi spiegato il sindaco. «Ora come ora non ci sono notizie che possano portare a chiusure scolastiche anche in qualunque tipo di distretto o Municipio della città di Genova».

In relazione all’allerta arancione, che scatterà domani pomeriggio, altri comuni hanno invece deciso di tenere le scuole chiuse: ad Arenzano e Cogoleto è disposta la chiusura dei nidi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado; stessa misura per tutte le scuole di ogni ordine e grado dei cinque Comuni della Valpolcevera: Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Riccò. Scuole chiuse anche a Casella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scuola a Ne, in Val Graveglia, aperta dalle 8 alle 11. Chiusura anticipata, senza rientro pomeridiano (che sarebbe stato fino alle 16). Garantito il trasporto scolastico. A Spotorno chiuse solo le scuole elementari e l'istituto “Garrone”; le scuole nei comuni di Bergeggi, Quiliano, Vado Ligure, Albissola Marina,Varazze; a Recco scuole chiuse e mercato settimanale annullato, a Camogli e Sori scuole chiuse.