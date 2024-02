Algowatt: ancora problemi con gli stipendi, nuovo sciopero

Questa mattina, 19 febbraio 2024, dalle ore 11 alle ore 14 i lavoratori di AlgoWatt, in occasione dell'incontro tra commissari giudiziali, l'assessore comunale Mario Mascia e una delegazione sindacale, scenderanno in sciopero con presidio sotto il Comune di Genova.

AlgoWatt, dopo non aver pagato la tredicesima e lo stipendio di dicembre 2023, sta creando problemi anche con lo stipendio di gennaio. I 63 dipendenti della società di informatica e automazione, che ha sede principale a Genova, sono fortemente preoccupati per il loro futuro lavorativo e questi comportamenti aziendali non fanno altro che alimentare le preoccupazioni.

Per questi motivi oggi i lavoratori scendono in sciopero a sostegno della delegazione sindacale, impegnata nell'incontro presso il Comune.