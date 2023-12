Alberto Scagni, sospeso il coma farmacologico per valutare condizioni

È stata eseguita su Alberto Scagni una "finestra neurologica", che consiste nella momentanea interruzione della sedazione in infusione continua, così da poter valutare lo stato neurologico.

L'uomo, picchiato e torturato da due detenuti nel carcere di Sanremo, dove è ristretto per aver ucciso la sorella Alice il primo maggio dello scorso anno a Genova, si è svegliato e ha eseguito ordini semplici, ma non è ancora in condizioni di essere estubato.

Lo rendono noto fonti mediche. Stamattina, sempre all'ospedale Borea dove è ricoverato in rianimazione, ha eseguito un'ecografia dell'addome, che è risultata nella norma.