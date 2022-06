Aggredisce e minaccia i proprietari di un negozio, denunciato

Per futili motivi, ha picchiato e minacciato una cittadina cinese e il suo consorte, proprietari di un esercizio pubblico, dandosi alla fuga lungo i vicoli adiacenti.

Per questo i carabinieri della compagnia di Genova Centro, a conclusione di una breve attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà per percosse e minacce, un gambiano di 41 anni, gravato da pregiudizi di polizia.

L'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale.