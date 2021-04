Cerca di scappare e si scaglia contro i poliziotti: fermato con lo spray al peperoncino

Non contento l'uomo ha anche preso a calci la macchina della Polizia minacciando ed offendendo gli agenti

La Polizia di Stato ha denunciato giovedì sera un savonese di 52 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per poi sanzionarlo per guida senza patente poiché ritirata.

Gli agenti dell’Upg, durante il regolare controllo del territorio, hanno notato il 52enne a bordo di uno scooter ed hanno deciso di fermarlo.

Durante il controllo però i poliziotti hanno scoperto immediatamente che l’uomo era senza patente poiché gli era stata ritirata in precedenza.

A quel punto il 52enne ha incominciato ad agitarsi cercando di rimettere in moto lo scooter per scappare e quando gli operatori hanno cercato di fermarlo si è scagliato contro di loro.

Lo scontro è terminato quando un agente ha usato lo Spray Capsicum.

Non contento il 52enne, durante viaggio verso la Questura, ha preso a calci la macchina della Polizia minacciando ed offendendo i poliziotti.