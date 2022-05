Camion prende fuoco in galleria, traffico bloccato in A26

Vigili del fuoco in azione in A26 per l'incendio di un camion nella galleria Monacchi all'altezza del km 4+400, tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone.

Per le operazioni di spegnimento particolarmente impegnative, due squadre sono state inviate dalla centrale di Genova e due sono gli appoggi da nord con la squadra di Ovada.

È stata disposta la chiusura del tratto e il traffico è bloccato con 2 km di coda. Per chi è in viaggio verso Genova ci sono 6 km di coda tra Masone ed il bivio con la A10, chi in A10 deve spostarsi sulla Genova-Savona ha 1 km di coda verso Savona tra Genova Pra' ed il bivio con la A26 e 3 km verso Genova tra Arenzano ed il bivio con la A26.

Autostrade per l'Italia consiglia, in alternativa, a chi è diretto in A26 nord si consiglia di uscire a Genova Pegli o Pra' per le provenienze da Genova ed ad Arenzano per chi proviene da Savona ed entrare a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. A chi è diretto a Milano si consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova.

Sul posto sono presenti gli uomini di Aspi, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.