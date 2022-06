Voltri, la Spiaggia dei Bambini è da record: battuto il primato di presenze

Aperta da pochi giorni, è già record per la Spiaggia dei Bambini di Voltri che oggi, giovedì 30 giugno, ha battuto il primato di sempre con 225 ospiti più gli accompagnatori adulti.

Si tratta del numero più alto in un giorno solo da quando la spiaggia è stata inaugurata nel 2004.

Dopo due edizioni della Spiaggia dei Bambini, nata per accogliere i ragazzi dei centri estivi, sedici anni fa si pensò di renderlo un appuntamento permanente: "L'allora presidente del municipio Roberto Bruzzone - ricorda Yuri Pertichini di Arciragazzi Prometeo, che gestisce il progetto - chiese se l’attività della spiaggia dei bambini, nata nel 2004, non la potessimo rendere permanente. L'idea era quella di giocare e godere liberamente del mare in una spiaggia che rimanesse libera e non privatizzata".

Non c'era ancora la passeggiata, c'era solo la visione di coinvolgere la comunità su interessi collettivi: "Interessi per i quali - continua Pertichini - chiedere (e dare) impegno individuale ma soprattutto collettivo e politico. Aveva ancora da arrivare il discorso sui Beni Comuni e quant’altro. Ma c’erano persone che con l’intelligenza erano già li, in quel mondo che sarebbe stato 'formalizzato' in seguito e che Roberto non ha visto, e avrebbe probabilmente fatto spallucce dicendo che 'queste cose le sapeva già'. Io mi onoro di far parte di quel gruppo. Di aver condiviso quella visione da pazzi, e di esserne ancora completamente prigioniero. Così festeggiamo, noi, anzianotti ma giovani. Schiena dritta, un sogno (anzi più di uno) e lavorare".

Quest'estate la Spiaggia dei Bambini ha riaperto le sue porte con due gazebo un più rispetto al 2021 per fare attività all'ombra. Nei giorni feriali fino alle ore 16 i posti sono dedicati ai centri estivi per accogliere ragazzi fino a 16 anni, con anche i bagnini. Nei festivi, prefestivi e festività (e poi ogni giorno dalle 16 alle 18) l'accesso è libero e gratuito per famiglie con bimbi oppure per gruppi di ragazzi, con presidio garantito.