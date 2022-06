Voltri, torna la Spiaggia dei Bambini con due gazebo in più: nel 2021 registrati 4500 ingressi 

Alla fine la Spiaggia dei Bambini di Voltri ha riaperto le sue porte con due gazebo in più rispetto al 2021 per fare attività all'ombra. Se l'anno scorso infatti i ripari erano 10, quest'anno sono 12.

Nei giorni feriali fino alle ore 16 i posti saranno dedicati ai centri estivi per accogliere ragazzi fino a 16 anni, e ci saranno anche i bagnini. Nei festivi, prefestivi e festività (e poi ogni giorno dalle 16 alle 18) l'accesso sarà libero e gratuito per famiglie con bimbi oppure per gruppi di ragazzi, con presidio garantito.

Il presidio - senza servizio bagnini - è reso possibile dal progetto "Sì per il Cep" di Agorà Coop, e in parte da Giovani GenerAzioni 2022 di Arci Liguria: "Il mantenimento e il potenziamento delle postazioni - spiegano da Arciragazzi Prometeo - è stato possibile grazie al municipio Ponente e alla collaborazione di Utri Mare". Il tutto nell'ambito del progtto Act Genova, Uisp Genova capofila.

Arciragazzi Prometeo gestisce il progetto nato nel 2005 dalla collaborazione tra l'assoiazione e Comune di Genova, Municipio Ponente, Utri Mare e Act: obiettivo, rendere fruibile il litorale pubblico ai centri estivi.

La Spiaggia dei Bambini sarà aperta a Voltri tutti i giorni fino a domenica 11 settembre.

Spiaggia dei Bambini: nel 2021 registrati 4500 ingressi

La Spiaggia dei Bambini l'anno scorso, in 78 giorni di apertura, ha contato circa 4500 ingressi, con una decina di ragazzi retribuiti per presidiare la zona e prestare servizio di salvamento. Quest'anno sono previsti 90 giorni di apertura. La capienza potenziale è di 120 persone al giorno, in zone d'ombra, con anche i due nuovi gazebo novità di quest'anno, spogliatoio e servizi igienici. Tutto sempre presidiato.