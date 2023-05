Villa Serra di Comago, inaugurazione con merenda dell'area giochi

Dopo due mesi di lavori che hanno visto l'installazione di nuovi giochi, la manutenzione di altri, l'irrobustimento della superficie ammortizzante e l'adeguamento strutturale dell'area alle normative più recenti in materia di sicurezza, la nuova area giochi del Parco Storico di Villa Serra di Comago sarà inaugurato ufficialmente domenica 14 maggio alle ore 15.30 con una merenda offerta dall'associazione Amici di Villa Serra e dall'azienda Preti.

City Green Light ha compartecipato alla spesa per la realizzazione dei lavori. In parallelo alla riqualificazione dell'area giochi, sono stati effettuati anche interventi di potatura del patrimonio arboreo del parco.

Acquistato nel 1982 dai Comuni di Genova, Sant'Olcese e Serra Riccò, oggi il parco di Villa Serra di Comago è gestito da un consorzio formato dai tre Comuni, che nominano gli amministratori membri del relativo Consiglio di amministrazione. Dopo la riapertura al pubblico nel 1992, il complesso architettonico è stato oggetto di alcuni importanti lavori di restauro terminati nel 2004.

"Ringraziamo la società City Green Light per avere sponsorizzato la riqualificazione dell'area giochi di Villa Serra di Comago - dichiara l'assessore all'ambiente e presidente dell'assemblea consortile di Villa Serra, Matteo Campora -. Con i sindaci di Sant'Olcese, Sara Dante, e di Serra Riccò, Angela Negri, che insieme al Comune di Genova formano il consorzio che si occupa della gestione del Parco, lavoriamo per far conoscere sempre di più questa meravigliosa realtà".

"Nei primi mesi del 2023 abbiamo registrato un importante numero di accessi al parco, segno che siamo sulla strada giusta dopo il difficile periodo del covid. Prossimamente Villa Serra ospiterà un ricco programma di eventi, grazie anche al costante impegno del presidente del Cda, Pietro Varosio", conclude Campora.