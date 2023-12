Prima strada intitolata a Gianluca Vialli: fissata la data per l'inaugurazione

Si terrà domenica 7 gennaio 2024 alle 18 la cerimonia di inaugurazione di viale Gianluca Vialli, a Rapallo.

Era noto che il Comune rivierasco fosse al lavoro per intitolare una strada al campione morto a inizio 2023 a causa di un tumore al pancreas: a marzo la giunta aveva approvato una delibera per dedicare la strada che costeggia il campo Macera all'ex calciatore. Una location non casuale: lo stadio è poco lontano dal campo da golf in cui Vialli si recava spesso.

Anche la data scelta per l'inaugurazione è simbolica: un anno esatto e un giorno dopo la scomparsa del campione. A partecipare alla cerimonia di intitolazione, il sindaco Carlo Bagnasco e alcuni compagni di squadra che avevano giocato con Vialli nella Samp dello scudetto e della Coppa delle Coppe.