La mappa dei cellulari che hanno segnalato il terremoto

Come un sismografo in tasca. Anche gli smartphone consentono di rilevare i terremoti e fornire le prime informazioni su posizone e intensità del sisma in pochi secondi. I dati possono essere rielaborati da Google o da altri software di 'citizen seismology' e messi a disposizione dei cittadini. Come dimostra l'Earthquake Network che ha pubblicato la mappa con la posizione dei cellulari che ieri sera, martedì 4 ottobre, alle 23.41 hanno consentito di rilevare la scossa a Genova e di inviare l'allerta in tempo reale.

"Tutti i cellulari offrono una prima stima del terremoto grazie ad un software di Google che utilizza l'accelerometro dei nostri telefonini - spiega il sismologo genovese Stefano Solarino - esistono altre app di 'citizen science' ma il funzionamento è analogo. Il sistema rileva se gli smartphone si sono mossi in maniera particolarmente strana e mette insieme le informazioni in tempo velocissimo grazie ai milioni di dati a disposizione; in questo modo l'algoritmo può valutare la posizione del terremoto e una stima della magnitudo abbastanza precisi. Quando l'utente apre Google, pochi secondi dopo un terremoto, trova tute le informazioni".

Il sistema di Google è autorizzato dagli utenti: "Quando la grande G ci presenta le norma per la privacy ci chiede anche di utilizzare i dati del nostro telefono per diversi utilizzi - continua Solarino - in particolare questo dettaglio dello spostamento dovuto al movimento durante un terremoto è inserito nel servizio di localizzazione".

In altri Paesi a rischio sismico le informazioni raccolta da Google vengono inviate agli utenti anche sotto forma di alert: "Grazie ai telefoni si puà sapere in anticipo che si è verificato un terremoto vicino a casa e informare i cittadini che possono essere più veloci delle onde sismiche che li stanno raggiungendo e proteggersi: una fabbrica può chiudere un sistema di alimentazione, un treno può fermarsi in attesa che passi il sisma, una persona può nascondersi sotto a un tavolo, il tutto con leggero anticipo rispetto all'arrivo del terremoto. In Italia il servizio è difficilmente applicabile perché i tempi di propagazione delle onde sono contenuti e sarebbe molto arduo poter usare l'informazione in tempo reale".