Nuova forte scossa di terremoto, epicentro a Davagna

Ancora una forte scossa di terremoto avvertita a Genova alle ore 23:41 di martedì 4 ottobre 2022, di magnitudo 3.5, è stata rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Epicentro a due chilometri da Davagna e profondità di 8 chilometri secondo i dati forniti dalla sala sismica Ingv di Roma. La terra è tremata per alcuni secondi, preceduti da un forte boato, il sisma è stato avvertito in tutta la città, nell'entroterra e anche nei comuni costieri della provincia.

La centrale operativa dei vigili del fuoco segnala centinaia di chiamate e sono in corso diverse verifiche su tutto il territorio, al momento non risultano danni e feriti. Sergio Gambino, assessore comunale alla Protezione Civile ha confermato a GenovaToday che non sono giunte alla polizia locale segnalazioni di grosse criticità.

Regione Liguria è in contatto con la Protezione Civile e con il sindaco che, al momento, non riferisce criticità o segnalazioni di danni. Il presidente Giovanni Toti ha spiegato: "Sono in costante contatto con la sala operativa della Protezione civile regionale, l’assessore Giampedrone e abbiamo già sentito il sindaco di Bargagli, Sergio Casalini: per ora non risultano criticità e il 118 non segnala emergenze". Come detto il terremoto è stato avvertito in tutta la città, ma anche nei Comuni della provincia, segnalazioni alla nostra redazione sono arrivate da tutti i comuni costieri, soprattutto del levante, ma anche dall'entroterra. Da Crocefieschi il consigliere delegato alla protezione civile Gianluca Braghi: "Abbiamo sentito un forte boato prima della scossa, fortunatamente al momento non abbiamo segnalazioni di danni".

Le altre scosse nelle scorse settimane

Tutto è iniziato giovedì 22 settembre con una scossa di magnitudo 4,1, con epicentro a Bargagli a una profondita di 10 km. A seguire una serie di scosse di assestamento, tutte con epicentro tra Bargagli e Davagna. Come ha sottolineato a GenovaToday il sismologo Stefano Solarino, primo ricercatore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, quando viene avvertita una forte scossa come quella di giovedì 22 settembre, in genere la legge con cui si presentano le scosse successive è logaritmica (dopo un magnitudo 4 ci sono 10 magnitudo 3, 100 magnitudo 2 e così via), anche se lo stile con cui accade è molto diverso e dunque è difficile fare previsioni.