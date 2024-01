Scuola: arriva il diploma in Servizi culturali e dello spettacolo, unico nella Città Metropolitana

In città arriva un nuovo percorso di studi dedicato ai ragazzi appassionati di cultura e spettacolo, con cui si potrà prendere la maturità in quattro anni, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission, Its Academy, Politeama Genovese e Its.

Il percorso quadriennale, unico in tutta la Città Metropolitana, disponibile all'Ipsis Gaslini Meucci, è in "Servizi culturali e dello spettacolo" e si rivolge specialmente a tutti coloro che sono appassionati di new media, cinema, televisione, arte e spettacolo.

L'Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato propone agli studenti in arrivo dalle scuole medie un percorso che prevede il raggiungimento del diploma al termine del quadriennio, in cui si andranno a potenziare le competenze di base e quelle specifiche di indirizzo. Ci sarà poi biennio di alta specializzazione, post diploma, ad accesso diretto senza selezione, presso gli Its.

Ma quali saranno le competenze del diplomato in Servizi culturali e dello spettacolo? Realizzerà prodotti visivi, audiovisivi e sonori, sarà in grado di valutare costi, spese e ricavi delle diverse fasi di produzione anche in un'ottica autoimprenditoriale, gestirà il reperimento, la conservazione, il restauro e la pubblicazione nell'ambito di archivi e repertori di settore, e altro. Gli sbocchi professionali vanno dal digital marketing agli spettacoli dal vivo, dall'attività di produzione cinematografica ai servizi culturali e dello spettacolo.