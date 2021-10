Accensione riscaldamento 2021, date e orari per ogni comune

L'Italia per legge è suddivisa in diverse zone, ognuna delle quali ha date precise per l'accensione e lo spegnimento dei caloriferi

Inizia a fare più fresco rispetto alle scorse settimane a Genova, e qualcuno, oltre a tirare fuori felpe e pantaloni lunghi dall'armadio, già si domanda quando si potranno accendere i termosifoni. Per chi ha il riscaldamento autonomo non è un problema accendere i caloriferi quando si vuole. Per chi invece ha il centralizzato, è la legge a prevedere quando verranno accesi.

L'Italia per legge è suddivisa in diverse zone, ognuna delle quali ha date precise per l'accensione e lo spegnimento dei caloriferi. Per eventi climatici straordinari (come improvvise o prolungate ondate di freddo) spetta ai sindaci di ogni città firmare ordinanze che possano modificare il calendario delle accensioni dei termosifoni. A differenza dello scorso anno, quando i caloriferi vennero accesi in anticipo, per ora da Palazzo Tursi non sono arrivate indicazioni diverse.

L'esercizio degli impianti termici, nel Comune di Genova, è consentito per il periodo dal 1 novembre al 15 aprile per una durata di 12 ore giornaliere. Tale periodo potrà essere prorogato o anticipato, in caso di freddo intenso, da ordinanza Comunale.

La durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno; è consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni. La media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non può superare i 20°C + 2°C di tolleranza.

Per gli impianti termici centralizzati di qual si voglia potenza, con minimi di rendimento non inferiori a quelli previsti, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore, possono essere condotti in esercizio continuo.

In fase di esercizio continuo dell'impianto il programmatore giornaliero deve essere tarato e sigillato, nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, per il raggiungimento della media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non può superare i 16°C + 2°C di tolleranza.

Come tutto il territorio italiano, anche la città metropolitana di Genova è divisa in sei diverse zone climatiche.

La zona A è la più calda, mentre la F la più fredda. In base alla classificazione corrisponde una data di inizio accensione e di spegnimento dei termosifoni.

Queste le date:

fascia A 1° dicembre – 15 marzo 6 ore giornaliere

fascia B 1° dicembre – 31 marzo 8 ore giornaliere

fascia C 15 novembre – 31 marzo 10 ore giornaliere

fascia D 1° novembre – 15 aprile 12 ore giornaliere

fascia E 15 ottobre – 15 aprile 14 ore giornaliere

fascia F nessuna limitazione nessuna limitazione

Ed ecco ad ogni comune di Genova la propria classificazione