Meteo Liguria, previsioni per il weekend: tornano freddo e tramontana

Se in questi ultimi giorni le temperature si erano leggermente alzate, complice la fine della tramontana e l'arrivo della pioggia, il weekend si preannuncia all'insegna del bel tempo ma freddo.

Come spiegano gli esperti di 3bMeteo, l'aria molto fredda di matrice artica continua ad affluire verso l'Europa centrale e occidentale richiamando sull'Italia un flusso di correnti molto miti, foriere di temperature in gran parte sopra media. Ma c'è un cambio della guardia in vista che ribalterà la situazione in favore di condizioni più invernali per tutti, con un sostanzioso calo delle temperature. Ciò avverrà nella giornata di venerdì quando quel fronte di aria artica irromperà anche sul Mediterraneo.

Le previsioni per il fine settimana a Genova

Ma cosa succederà a Genova e in Liguria? Nel capoluogo se oggi, giovedì 18 gennaio, sono previste ancora nuvole basse e umidità, con temperature tra 6 e 16 gradi, domani come annunciato si cambierà passo: cielo prevalentemente sereno ma temperature più basse (5-13 gradi), complice il ritorno del vento da nord. Sabato ancora forte tramontana, il sole splenderà in cielo ma attenzione al freddo, con temperature comprese tra 2 e 7 gradi. Domenica sempre sole con la colonnina di mercurio che si alzerà di poco, tra 3 e 12 gradi.

È ancora presto per parlare di previsioni per la prossima settimana, ma le tendenze, sempre su Genova, indicano il ritorno di temperature più miti (ma anche di possibili perturbazioni).

Cosa succede in Liguria

Per quanto riguarda il quadro complessivo della regione, Arpal comunica che oggi, giovedì 18 gennaio, le principali segnalazioni riguardano mareggiata intensa e venti di burrasca meridionali. Saranno possibili residui rovesci sparsi, localmente anche moderati, a levante nelle prime ore della notte. Attenuazione dei fenomeni con nuvolosità ancora localmente consistente, maggiori schiarite in serata con cielo ancora irregolarmente nuvoloso. Venti in progressivo rinforzo fino a burrasca da Sud-Sud-Ovest, specie su levante e capi esposti di ponente, moderati settentrionali rafficati dai quadranti settentrionali agli sbocchi vallivi di centro-ponente in serata. Mare molto mosso o localmente agitato in mattinata, mareggiata intensa e diffusa dal pomeriggio.

Venerdì si cambia passo in tutta la Liguria, con venti forti settentrionali e mareggiata. Il tempo sarà prevalentemente asciutto su tutta la regione, con velature diffuse, anche consistenti in mattinata, e cielo irregolarmente nuvoloso su estremo Levante. Freddo in intensificazione nel corso del pomeriggio. I venti saranno moderati o forti settentrionali su tutta la regione, rafficati agli sbocchi vallivi. Attenzione alla mareggiata al mattino, con moto ondoso gradualmente in calo nel corso della giornata fino a molto mosso o localmente agitato a ponente.

Per quanto riguarda sabato, la tendenza è di cielo sereno e poco nuvoloso con temperature in netta diminuzione ovunque e venti moderati o forti settentrionali. Domenica cielo sereno con passaggi nuvolosi e temperature leggermente in aumento, con venti più deboli.