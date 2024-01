Meteo Genova, le previsioni per la settimana: torna il freddo, possibili piogge

Mentre il weekend si chiude con un tempo uggioso e il cielo prevalentemente coperto da nuvole, la settimana a venire si prospetta all'insegna del tempo variabile.

Vediamo le previsioni a cura degli esperti di 3bMeteo: su Genova domani, lunedì 15 gennaio, temperature comprese tra 8 e 14 gradi (farà dunque tendenzialmente più caldo di oggi) e cielo nuvoloso con locali aperture in miglioramento nel pomeriggio.

Martedì 16 gennaio torna di nuovo il freddo: temperature tra 5 e 11 gradi con cielo sereno al mattino e più nuvoloso nel pomeriggio.

Per quanto riguarda le tendenze per i giorni successivi, è consigliabile seguire le previsioni più accurate nel corso della settimana, ma i primi modelli indicano una possibile una perturbazione mercoledì 17, con temperature ancora in ribasso (dai 5 ai 9 gradi), un aumento del vento e pioggia per tutto il giorno. La situazione dovrebbe migliorare gradualmente giovedì con un lieve aumento delle temperature e con possibili piogge, per poi lasciare spazio a cielo terso (ma clima ancora freddo) nel fine settimana.