Meteo Liguria, l'anticiclone africano non molla: ancora caldo, quando piove

Caldo - seppur non come la scorsa settimana - e umido: ecco cosa ci aspetta per buona parte della settimana in Liguria, con l'anticiclone africano che insisterà ancora su buona parte dell'Italia. Ma verso il weekend potrebbe arrivare la pioggia.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, dopo una domenica all'insegna di sole e caldo (ma anche purtroppo del ristagno di inquinanti con una qualità dell'aria bassa specie in pianura padana) l'anticiclone africano continuerà la sua corsa anche durante la settimana, in Italia probabilmente fino a venerdì, mentre le correnti atlantiche portatrici di maltempo proveranno a subentrare nel nord di Francia e Spagna.

Oggi, lunedì, ancora caldo anomalo mentre da martedì si assisterà a un graduale ridimensionamento dei valori che tuttavia resteranno ancora al di sopra delle medie stagionali soprattutto nelle zone dell'entroterra.

Per quanto riguarda Genova, nel dettaglio, farà più fresco rispetto alla settimana scorsa: oggi, lunedì 9 ottobre, la temperatura massima sarà di 24 gradi mentre la minima di 19, in tarda serata, e il cielo sarà quasi sempre sereno. Domani, martedì, cielo parzialmente nuvoloso e temperature tra 16 e 23 gradi. Il tempo andrà poi gradualmente peggiorando, anche se per ora si può parlare solo di proiezioni che dovranno essere confermate: mercoledì giornata nuvolosa, con temperature tra 19 e 22 gradi, giovedì e venerdì nuvole alternate a sole e massima sempre sui 22 gradi, mentre nel weekend dovrebbe arrivare la pioggia. Ma per avere conferme bisognerà attendere gli sviluppi dei prossimi giorni.