"La neve fa scuola": gli studenti del ponente a lezione di sport invernali per sei mesi

Gli sport invernali entrano in classe con "Quando la neve fa scuola 4.0", progetto del Dipartimento per lo Sport e promosso dalla Federazione italiana sport invernali, e a cui hanno aderito due istituti comprensivi del ponente (quelli di Pegli e Pra'). I ragazzi, per sei mesi, potranno provare gratuitamente le attività propedeutiche agli sport sulla neve, a Genova. Ma in programma ci sono anche un paio di uscite sulle alture - sempre a costo zero per le famiglie - per mettere in pratica le competenze acquisite su sci, snowboard e così via.

Il progetto "Quando la neve fa scuola 4.0" è stato presentato mercoledì scorso presso il centro sportivo Ungaretti di Pegli con un evento patrocinato dal Comune di Genova e dal Municipio Ponente.

L'assessore municipale allo Sport, Paola Pesce Maineri, spiega: "Siamo lieti di ospitare questo grande progetto che ci vede coinvolti come capofila in Liguria, in sinergia con gli insegnanti di educazione motoria delle scuole medie locali come referenti specifici e con il grande impegno di un'associazione del territorio, la 360 skills di Luca Farinelli che sosteniamo da tempo. Questo progetto sarà a vantaggio dei nostri ragazzi che potranno partecipare per sei mesi ad attività funzionali e propedeutiche agli sport invernali, inclusive per tutti e completamente gratuite. Sono comprese due uscite sulla neve nei prossimi mesi che sappiamo essere ormai attività molto costose da sostenere per le famiglie. Ringrazio il presidente del comitato ligure Fisi Michele Torrini ed Elena Re e i referenti della Federazione italiana sport invernali del Piemonte che sono venuti a presenziare all’inaugurazione".