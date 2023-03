"Prendi una giacca se hai freddo", l'iniziativa solidale di una lavanderia

"Prendi una giacca se hai freddo". Questa la bella iniziativa di solidarietà che è stata nuovamente lanciata dalla lavanderia Giorgia di piazzale Parenzo a Marassi, un piccolo gesto concreto per aiutare le persone meno fortunate.

L'annuncio, pubblicato anche sui social, è presto diventato virale sui gruppi di quartiere: "Come potete vedere la cesta si è riempita di nuovo con giacche, giacconi e non solo - si legge - se conoscete qualcuno che ha freddo e che non può acquistare un indumento caldo mandatelo da me per prenderne uno".

Un'iniziativa che si ripete da un paio di anni e che, come ha spiegato la titolare a GenovaToday, nasce con l'intento di aiutare le persone in difficoltà. Vengono donati capi di abbigliamento che non sono mai stati ritirati dal negozio o che alcuni clienti affezionati decidono di lasciare per i più bisognosi, per ragioni di spazio non si tratta però di un punto di raccolta di grossi quantitativi di indumenti, ma solo di un piccolo gesto fatto con il cuore dando una nuova vita ai vestiti dimenticati.