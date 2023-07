Parco di Portofino con soli tre Comuni, protesta Legambiente

I contenuti della proposta che Regione Liguria ha ufficializzato al ministero dell'Ambiente, per quanto riguarda i confini del Parco nazionale di Portofino, non piace a Legambiente che, attraverso un comunicato, ha attaccato la giunta Toti. Secondo quanto trapelato il parco si ferma a tre Comuni (Portofino, Camogli e Santa Margherita) e sono rimasti esclusi quelli di Zoagli, Rapallo, Coreglia e anche l’area di Chiavari che ne avrebbe voluto fare parte. Secondo Legambiente sarebbero così state rigettate le diverse proposte fatte da organizzazioni ambientaliste, associazioni, cittadini e amministratori locali che chiedevano invece una maggiore tutela del territorio e vedevano la nascita del Parco nazionale di Portofino anche come un importante volano per l’economia del territorio. L'associazione ambientalista aveva invece: "Valutato positivamente la proposta a sette comuni che nasceva dall'ottimo lavoro tecnico di ricognizione svolto da Anci Liguria che in molti hanno apprezzato, tranne una giunta volutamente cieca che non ha voluto valorizzare tale lavoro".

"Regione Liguria continua a usare due pesi e due misure su questa vicenda - commenta Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria - Non ascolta i comuni che vorrebbero entrare nel Parco Nazionale e soddisfa solo coloro che sono ideologicamente contrari all'idea di ampliare la protezione ambientale. Evidentemente gli interessi speculativi prevalgono a discapito della collettività, dei valori ecosistemici e delle risorse economiche che un Parco Nazionale potrebbe distribuire in ottica di sistema e area più vasta che non i soli tre comuni. La Lega e la Regione Liguria non hanno mai svolto un dibattito serio e scientifico sull'ampiezza del Parco, sulla necessità di tutelare gli habitat garantendo sviluppo, perché la visione ideologica, distruttiva e negazionista dei cambiamenti climatici non prevede dialogo. E infatti confermano il micro parco a tre".

Durante l’edizione del 2021 di Goletta verde, l’Associazione del cigno verde aveva consegnato la 'bandiera nera' alla giunta regionale proprio per la mancata istituzione del Parco nazionale di Portofino. "Oggi possiamo dire di aver fatto la scelta giusta" conclude Grammatico.