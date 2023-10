La biblioteca Benzi riparte con le attività: più di 12mila presenze nei primi sei mesi del 2023

Più di 12mila presenze, oltre 60 eventi, quasi 600 persone che hanno usufruito dell'Angolo dei Cuccioli e oltre 100 famiglie avvicinate alla lettura tramite il servizio di distribuzione del baby kit: sono i numeri del primo semestre di quest'anno della biblioteca Benzi di Voltri che riparte con le iniziative e svela i dati degli ultimi anni. Tra cui anche 96 appuntamenti con le scuole nell'anno 2022-2023.

I lettori del ponente sono aumentati rispetto allo scorso anno (che però aveva ancora risentito della pandemia e delle relative restrizioni) che ha contato in totale 9.397 presenze: nei primi sei mesi del 2023, il numero è già stato superato di tremila unità, anche grazie al servizio 'edicola' per cui i cittadini possono leggere tutte le mattine riviste e quotidiani offerti dalla Pro Loco di Voltri.

Le nuove attività del plesso sono state presentate ufficialmente gli scorsi giorni, di fronte a una platea di lettori e con anche la presenza dei figuranti del Gruppo Storico di Voltri: "Quello portato avanti in questi mesi è un lavoro a 360 gradi - commenta Lorella Fontana, vicepresidente del Municipio Ponente -. La biblioteca dev'essere un punto di incontro e di socializzazione per grandi e piccini, per le scuole e per tutti i cittadini. È molto positivo quando una persona di qualsiasi età si avvicina alla lettura e vuole approfondire, una vitalità che vogliamo mantenere".

"In questa stagione di Genova Capitale Italiana del Libro abbiamo pensato diverse iniziative - spiega Tiziana Ciresola, direttrice della biblioteca -. Questo dev'essere un luogo di incontro e dove si crea cultura, non solo dove si conserva. Dunque anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare il nostro e siamo contenti per tutto l'affetto che riceviamo dai frequentatori".

Il calendario eventi è iniziato il 27 settembre con "I genovesi son tutti Balilla", presentazione del libro di Giorgio Casanova, e fino a domani è possibile assistere alla mostra fotografica "Le officine del mare", dedicata ai cantieri navali di Voltri, con le immagini di Fondazione Ansaldo e organizzata nell'ambito del Salone Nautico.

Oggi pomeriggio alle 16 la biblioteca si presenta alle scuole con un incontro con insegnanti. Poi, tra i primi appuntamenti, il 9 ottobre alle 16 "Ti piace parlare di libri?" con un appuntamento speciale dedicato a "Il barone rampante" di Italo Calvino a 100 anni dalla nascita dello scrittore. Infine, l'11 ottobre alle 15,30 "Incontriamo la banda!" presentazione delle attività della banda musicale Città di Voltri Aps. Ingresso gratuito, su prenotazione.