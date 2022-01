Classifica miliardari Forbes 2021: tra i più ricchi d'Italia (e del mondo) resiste Preziosi

Enrico Preziosi si conferma uno degli uomini più ricchi d'Italia e del mondo secondo la classifica dei miliardari pubblicata dal prestigioso periodico degli Stati Uniti Forbes. L'ex presidente del Genoa era già stato inserito nella classifica del nostro Paese e si è confermato a fine 2021, pur con una piccola flessione. Se ad aprile 2021 occupava il 44esimo posto con un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari, a fine anno si assesta al 46esimo posto in Italia 'scendendo' a un miliardo di dollari.

Nella classifica mondiale Preziosi si piazza invece al 2524esimo posto su 2674. Il valore netto totale di ogni individuo della lista di Forbes è stimato e viene citato in dollari statunitensi, in base al loro patrimonio documentato e alla contabilizzazione del debito. Nella classifica mondiale compare, al 1664esimo posto, anche quel James Dinan fondatore di York Capital Management (1,9 miliardi di dollari) che nel 2019 fu vicinissimo ad acquistare la Sampdoria nell'ambito dell'operazione orchestrata da Gianluca Vialli.

Per quello che riguarda il nostro Paese l'uomo più ricco d'Italia è Giovanni Ferrero con un patrimonio di 33,3 miliardi di dollari (e 40esimo uomo più ricco del mondo), secondo posto per il fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio (e famiglia) con 32,9 miliardi di dollari (62esimo ne mondo), terzo gradino del podio per Stefano Pessina che si 'ferma' a 9,5 miliardi di dollari (e nel mondo è al 234esimo posto). Si tratta del presidente di Walgreens Boots Alliance, la più grande azienda mondiale di prodotti per la salute e il benessere. Nella top 10 anche Massimiliana Landini (7 miliardi di dollari, 256esima nel mondo), Silvio Berlusconi (7,5 miliardi, nel mondo si piazza al 327esimo posto), Giorgio Armani (7 miliardi), Piero Ferrari (5,5 miliardi), Gustavo Denegri (5,4 miliardi), Augusto e Giorgio Perfetti (5,1 miliardi).

Nella classifica italiana, tornando sul calcio, anche Renzo Rosso, patron del Vicenza e co-fondatore della Diesel (2,6 miliardi e 21esimo posto in Italia), John Elkann (2,2 miliardi per l'imprenditore che detiene anche le quote della Juventus con la famiglia, 24esimo posto in Italia), Antonio Percassi (Atalanta) 44esimo con 1,2 miliardi di dollari, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti (1,5 miliardi, 39esimo posto).

Tra le persone più ricche d'Italia, infine, anche quattro membri della famiglia Benetton: 19esimi posto con patrimoni di 3,4 miliardi di dollari per Giuliana e Luciano, 31esima Sabrina con 1,8 e 35esima Barbara con 1,6.

Classifica miliardari italiani 2021 di Forbes