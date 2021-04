Classifica miliardari Forbes, tra i più ricchi d'Italia (e del mondo) c'è anche Preziosi

C'è anche Enrico Preziosi nella classifica dei miliardari pubblicata, come ogni anno, dal prestigioso periodico degli Stati Uniti Forbes. Tra i 46 miliardari d'Italia il presidente del Genoa si è piazzato al 44esimo posto con un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari. Nella classifica mondiale Preziosi si piazza invece al 2524esimo posto su 2674. Il valore netto totale di ogni individuo della lista è stimato e viene citato in dollari statunitensi, in base al loro patrimonio documentato e alla contabilizzazione del debito

Al primo posto tra gli italiani Leonardo Del Vecchio (25, 1 miliardi di dollari, è il 62esimo più ricco del mondo), fondatore di Luxottica, seguito da Massimiliana Landini (9,1 miliardi, 256esima nel mondo) che insieme ai tre figli ha ereditato il colosso della farmaceutica Menarini dal marito Alberto Aleotti nel 2014. Terzo posto, infine, per Giorgio Armani con 7,7 miliardi di dollari e occupa il 323esimo posto nel mondo.

Preziosi non è l'unico proprietario di squadre di calcio della lista (sia di quella mondiale che di quella italiana): compaiono infatti anche Silvio Berlusconi, che dopo l'epopea milanista si occupa del Monza e compare al quarto posto tra gli italiani (327° nel mondo) con 7,6 miliardi di dollari di patrimonio, Renzo Rosso (16esimo Italia con 3,3 miliardi) patron del Vicenza e co-fondatore della Diesel, John Elkann (Juventus, 22esimo in Italia con 2 miliardi), Antonio Percassi (Atalanta) 41esimo con 1,3 miliardi e infine Marco Squinzi (alla guida di Mapei e del Sassuolo) 45esimo con un patrimonio personale di un miliardo. Presente anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti (1,6 miliardi di dollari).

Nella classifica mondiale (guidata da Jeff Bezos di Amazon con 177 miliardi di dollari) compaiono anche l'attuale patron dell'Inter Zhang Jindong (339esimo con 7,4 miliardi di dollari), quello della Fiorentina Rocco Commisso (7,2 miliardi e 352esimo posto), Paul Singer del Milan (4,3 miliardi, 665esimo) e Dan Friedkin della Roma (4,1 miliardi, 705esimo posto).