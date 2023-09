Tornano i migranti all'ostello del Righi: attivata raccolta scarpe, giocattoli e vestiti

Un gruppo di famiglie arrivate l'altra notte a Genova è ora ospitata nell'ex ostello della gioventù del Righi, in via Costanzi. L'anno scorso la struttura era stata teatro di forti tensioni tra alcuni residenti e un gruppo di ragazzi minori stranieri, le due parti si erano fronteggiate a sprangate ed era dovuta intervenire la polizia.

Oggi sono ospitati per lo più mamme e bambini, una ventina in tutto, dopo che è caduto l'appello leghista a fermare ulteriori arrivi di migranti a Genova e in Liguria. “Il capoluogo ligure è saturo, non ha più spazi per ulteriori migranti in arrivo", hanno dichiarato nei giorni scorsi il segretario provinciale della Lega a Genova Francesca Corso e il consigliere regionale Alessio Piana. "Genova è una città generosa e fin qui ha fatto la sua parte. Ora abbiamo raggiunto il limite, le strutture sono piene e non possiamo sacrificare altri spazi sociali. C’è bisogno di bloccare gli sbarchi e di combattere il business del traffico di essere umani che ruota intorno all’immigrazione incontrollata. Dopo tante chiacchiere la Ue deve quindi svegliarsi e aiutarci perché i confini italiani sono i confini dell’Unione Europea, incluso quello di Ventimiglia che, nostro malgrado, è diventato l’imbuto d’Europa”.

Le autorità però hanno deciso diversamente e così sono state accolte le famiglie. L'associazione "Libero scambio di quartiere Oregina" ha dato il via a una raccolta di vestiti o calzature, in via Balestrazzi 38r , nella sede dello Spi Cgil. Secondo quanto appreso, i migranti resteranno al Righi almeno una settimana ovvero per la durata dei contratti per i pasti vincolati e biancheria.