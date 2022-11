Assalto all'ostello dei migranti, la polizia denuncia 15 persone

La polizia di Stato ha denunciato 15 persone per l'assalto ai migranti minori nell'ostello della Gioventù del Righi.

I fatti risalgono allo scorso 21 gennaio quando un gruppo di persone incappucciate avevano lanciato pietre e bastoni contro le finestre della struttura. Per gli inquirenti sarebbe stata una rapina, avvenuta nel quartiere ai danni dei residenti, a fare da detonatore ad una serie di episodi di tensione culminati poi nell'assalto all'ostello. Una ritorsione, dunque, per furti e minacce subite nelle settimane precedenti.

Dall'altra parte, tra i migranti, alcuni erano scesi in strada, dopo aver rotto dei mobili per procurarsi delle "armi", per affrontare gli assalitori. Per questo tra i denunciati ci sono sia stranieri minori sia italiani e il caso interessa anche il tribunale dei minori. La relazione della squadra mobile della polizia, diretta da Stefano Signoretti, è arrivata sulla scrivania della pm Arianna Ciavattini, titolare del fascicolo in procura, che valuterà anche se contestare agli aggressori l'aggravante dell'odio razziale.

Dopo questo primo episodio di violenza, nei mesi successivi, sono accaduti altri fatti di disordine in diverse strutture sul territorio, tanto da far parlare di un'emergenza sul fronte dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Proprio oggi, giovedì 17 novembre, il Comune ha diffuso un regolamento per le strutture che li ospitano. Nel documento vengono indicate le attività che i ragazzi devono seguire durante il giorno e gli orari: rientro entro le 21, utilizzo del cellulare che deve essere concordato con gli educatori e che in caso di abusi sono autorizzati a ritirare il telefono al minore.