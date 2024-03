Meteo Liguria: torna il maltempo, poi di nuovo il sole (con vento)

Che tempo farà da qui al primo weekend di primavera? Le previsioni parlano del veloce passaggio di un fronte sabato, aspettando il ritorno del sole che farà nuovamente capolino, ma accompagnato da venti in rinforzo.

"Fino a venerdì - spiega a GenovaToday Lorenzo Badellino di 3bMeteo - l’anticiclone determinerà condizioni di tempo stabile sulla Liguria, con clima primaverile e temperature massime fino a 17/19°C sulle coste e sulle pianure adiacenti. Giovedì tuttavia le zone costiere saranno spesso disturbate dalla presenza di nubi basse innescate dalle correnti umide provenienti dal mare, più frequenti sulla provincia di Genova, anche non saranno associate ad alcun fenomeno".

Il weekend inizia con il maltempo, ma per fortuna la perturbazione sarà veloce: "Sabato un fronte in discesa dal nord Europa raggiungerà il nordovest e determinerà un moderato peggioramento sulla Liguria con nubi e piogge sparse sul settore di levante, comunque di debole intensità. Entro sera il fronte scivolerà verso sudest e ampie schiarite avanzeranno già da ovest, tanto che la domenica risulterà in gran parte soleggiata, salvo residui addensamenti sullo spezzino". Non mancherà il vento: "Rinforzeranno i venti - conclude Badellino - tesi tra sudovest e sud-sudest sabato, in rotazione dai quadranti sudoccidentali domenica, mentre le temperature subiranno una diminuzione soprattutto nei valori minimi, attesi domenica intorno a 7/9°C".

Infine, l’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, anche se già dalla serata di lunedì le condizioni potrebbero peggiorare per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica.