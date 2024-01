Meteo Liguria: weekend con il "super" anticiclone

Cielo sereno e temperature miti su tutta la Liguria per il weekend in arrivo. Le previsioni meteo sono ottimistiche per il fine settimana, che annuncia un lungo periodo di stabilità atmosferica con temperature in aumento.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, saranno giornate in compagnia di un "super" anticiclone che torna a rinforzare e a estendersi dall'Europa occidentale verso l'Italia. Le temperature aumenteranno gradualmente di giorno in giorno, specie nei valori massimi e in quota.

Previsioni meteo su Genova

A Genova nello specifico oggi, giovedì 25 gennaio, sempre secondo 3bMeteo il tempo sarà ancora variabile e parzialmente nuvoloso per tutta la giornata con temperature tra 9 e 12 gradi. Domani, venerdì, si andrà migliorando con cielo sereno soprattutto nel pomeriggio e temperature tra 9 e 13 gradi. Sabato 27 farà ancora un po' più caldo e la colonnina di mercurio andrà dai 7 ai 15 gradi, con cielo sereno per tutto il giorno.

Domenica, per la chiusura del fine settimana, la tendenza prevede temperature tra 10 e 14 gradi e cielo ugualmente sempre sereno. Il clima mite dovrebbe poi accompagnarci anche la prossima settimana, ma è ovviamente ancora presto per avere previsioni precise.

Che tempo farà in Liguria

Allargando la visuale all'intera Liguria, per Arpal oggi sono da segnalare addensamenti irregolari di nubi basse sulla costa, a tratti consistenti e alternati a schiarite anche ampie, specie nelle ore centrali. Possibili locali foschie, ma in prevalenza il cielo sarà soleggiato nell'interno e sui rilievi. Venti deboli e mare mosso per onda lunga di libeccio, in lento calo a partire da ponente.

Venerdì 26 gennaio assisteremo a una residua nuvolosità bassa al mattino sui settori costieri di levante, in rapido dissolvimento. Velature diffuse ovunque per il resto della giornata. Venti deboli e mare mosso sul levante e poco mosso altrove.

La tendenza per sabato è di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento e venti deboli o moderati, mentre domenica il tempo sarà sereno o poco velato, con temperature in leggera diminuzione e venti comunque deboli.