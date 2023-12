Immacolata con l'allerta neve, fiocchi bianchi nell'entroterra

Freddo e vento in città, neve sulle alture. È la cartolina dell'Immacolata genovese 2023. Dalle ore 9 fino alle 19 è allerta gialla per neve sul centro della Liguria, valli comprese (Zone B-D-E). L'Arpal ha infatti emanato l'allerta per le aree interne del Centro (da Noli a Portofino) e per l'entroterra (val Bormida, entroterra savonese, valle Stura, valle Scrivia, Val Trebbia e val d'Aveto). Allerta che doveva terminare alle 21 ma la cui chiusura è stata anticipata alle 19.

Fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa già nella notte in val Bormida. Neve anche sul Faiallo e nelle altre zone dell'entroterra ligure come in valle Scrivia. Neve anche nelle tratte autostradali: nevischio sulla A26 tra Masone e Genova, sulla A7 neve tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia. Sulla A6 neve tra Altare e Ceva.

In mattinata precipitazione diffuse sulla regione a carattere nevoso fino a fondovalle sui versanti padani di Centro Ponente con interessamento delle autostrade. Il quadro meteo prevede precipitazioni nevose sui versanti padani, oltre 300-400 metro sull'interno di B specie nella parte occidentale, mediamente oltre 900-1200 metri su rilievi alpini e appenninici. Possibile locale gelicidio sui versanti padani centrali. Temperature in deciso calo nel corso della giornata con sensazione di disagio per freddo a causa dei venti forti settentrionali.

Temperature basse nell'entroterra ma con la colonnina di mercurio che ha fatto registrare comunque valori più alti rispetto ai giorni passati. Su Genova risveglio con la pioggia. Alle 7 del mattino a Osiglia (Sv) -2,7 gradi, a Cairo Montenotte (Sv) 0,8 gradi, a Pigna (Im) un grado, a Savignone (Ge) un grado, a Santo Stefano d'Aveto (Ge) 2 gradi, a Carro (Sp) 2,8 gradi e a Torriglia (Ge) 4,7 gradi.

Previsioni meteo Arpal venerdì 8 dicembre

Un minimo barico a ovest della Corsica richiama correnti umide associate a deboli precipitazioni diffuse, nevose fino a fondovalle su D e parte occidentale di E. Quota neve oltre 300-400 m sull'interno di B specie parte occidentale, mediamente oltre 900-1200 m su rilievi alpini e appenninici. Possibile locale gelicidio sui versanti padani centrali. Venti forti (50-60 km/h) settentrionali su AB, rafficati specie agli sbocchi delle valli, con disagio fisiologico per freddo, localmente forti altrove. Mare molto mosso su A per onda da Est.

Previsioni meteo Arpal sabato 9 dicembre

Un minimo barico a ovest della Corsica richiama correnti umide associate a deboli precipitazioni diffuse, nevose fino a fondovalle su D e parte occidentale di E. Quota neve oltre 300-400 m sull'interno di B specie parte occidentale, mediamente oltre 900-1200 m su rilievi alpini e appenninici. Possibile locale gelicidio sui versanti padani centrali. Venti forti (50-60 km/h) settentrionali su AB, rafficati specie agli sbocchi delle valli, con disagio fisiologico per freddo, localmente forti altrove. Mare molto mosso su A per onda da Est.

Previsioni meteo Arpal domenica 10 dicembre

Residui piovaschi nella notte a Levante in rapido esaurimento grazie all'allontanamento del fronte e a una temporanea rimonta anticiclonica. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali nelle prime ore in particolare su B, in attenuazione già in mattinata. Tendenza a nuova rotazione e rinforzo da Est/Sud-Est su BC la sera. Mare molto mosso a Levante, in particolare su C, per onda di libeccio in graduale scaduta nel corso della giornata.