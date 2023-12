Meteo Liguria, le previsioni per il ponte dell'Immacolata

Come anticipato, sarà un'Immacolata perturbata sulla Liguria (Arpal ha emesso allerta gialla per neve). Una perturbazione è in arrivo infatti nella giornata di venerdì e porterà neve anche a quote molto basse. "Sarà una giornata dell'Immacolata sotto la neve per parte della Liguria - annuncia Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com - per l'ingresso di una perturbazione atlantica. Il freddo preesistente nelle valli interne del savonese e genovese permetterà alla neve di cadere fino a fondovalle, con accumuli localmente anche superiori ai 10 centimetri".

Pioggia a Genova e sulle coste, neve in Appennino

"L'aria fredda in ingresso dal basso Piemonte, come spesso accade in questi casi, non riuscirà a raggiungere i settori costieri - spiega il meteorologo - dove pioverà con temperature comunque basse, anche inferiori a 5°C nel capoluogo. Sui restanti settori appenninici di centro-levante, al di fuori dal respiro freddo della Val Padana, la neve cadrà soltanto a partire dai 700-800 metri di quota".

Fenomeni in esaurimento in serata

"La perturbazione sarà piuttosto veloce - conclude Buscemi - con fenomeni, che andranno a esaurirsi già entro la sera dell'8 dicembre, lasciando spazio a nubi basse improduttive. Il resto del weekend proseguirà con qualche spazio soleggiato e solo un po' di nubi in più e qualche debole piovasco nella serata di sabato. Domenica migliora ovunque con sensibile aumento delle temperature".