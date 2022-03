Dieci anni di ‘tecnoclasse’ a Mele: dal tablet al metaverso

Sulle alture di Voltri ma sulla cresta dell'onda della tecnologia. Il comune di Mele festeggia dieci anni di 'tecnoclasse' della scuola secondaria di primo grado.

Il progetto era stato avviato nell'anno scolastico 2011-2012 ed è stato finanziato lungo il decennio interamente dall'amministrazione pubblica locale. L’intento era quello di offrire ambienti di apprendimento al passo coi tempi, adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica grazie ai tablet, oggi in classe si parla anche di metaverso per capire dove porterà questa ennesima rivoluzione digitale e come può essere accolta a scuola.

Un'immagine pubblicata dai professori sui social racconta perfettamente questo percorso all'avanguardia: alcuni alunni di terza che spiegano l'utilizzo di nuove app ai compagni di prima. Oltre alle digitalizzazione, un esempio concreto di didattica collaborativa.