L'artista genovese Alessandro Piano consegna a Mancini una delle sue opere a tinte blucerchiate

Visita genovese per Roberto Mancini. L'ex commissario tecnico si è dimesso dall'Italia ed è diventato l'allenatore dell'Arabia Saudita, è tornato nella città d'adozione per assistere alla partita della Sampdoria contro il Catanzaro, terminata con la vittoria 2-1 dei calabresi.

Alessandro Piano, artista genovese che celebra le imprese sportive attraverso le sue opere, ha incontrato Mancini nella giornata di domenica 1° ottobre e gli ha regalato la sua 'Alter Ego Oscar Blue', inconfondibile omaggio per la maglia numero dieci dipinta sul retro. La statuetta vuole ricordare 'I gemelli del Gol', incredibile coppia d'attacco della Sampdoria scudettata e formata appunto dallo stesso 'Mancio' con il compianto Gianluca Vialli

Questa non è la prima consegna d’onore fatta da Piano, nel maggio 2021 infatti, consegnò a Gianluca Vialli la statuetta numero uno, sempre 'Alter Oscar Blue', ma con il numero nove sulla schiena. Tutte le opere di Piano sono visionabili sul sito www.alepiano.com mentre le opere del collettivo sono disponibili su www.popcornerart.com. La prima scultura 'Alter Ego' è stata creata nell'prile 2019 e da allora Piano non si è più fermato realizzando anche lampade, stampe incisioni su metallo, stampe, tele, dibond e molto altro che sottolineano l’amore dell’artista per la PopArt a 360 gradi.