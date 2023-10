Sampdoria-Catanzaro 1-2: Borini illude, poi ennesimo ribaltone

Quarta sconfitta casalinga per la Sampdoria di Pirlo e quinta in otto gare di Serie B. Anche contro il Catanzaro sembra un copione già visto. Nel primo tempo la formazione blucerchiata passa in vantaggio al 34' grazie a un calcio di rigore guadagnato da Esposito e trasformato da Borini. Poi si siede sugli allori e si trova sotto già all'intervallo. L'1-0 dura un solo minuto, perché al 35' un innocuo cross di Vandeputte si insacca. Ghilardi non interviene, Stankovic si addormenta. E la frittata è servita. Il goal dell'1-2 arriva al 44' con la zampata sotto porta di Brignola. Nella ripresa la reazione c'è, ma manca precisione e un pizzico di fortuna. Borini al 49' colpisce una clamorosa traversa, poi sale in cattedra Fulignati che si oppone alla grande su Vieira (52') e De Luca (62'), mentre Murru (66') ed Esposito (69') non inquadrano la porta, poi Stankovic si riscatta con un grande intervento sull'ex Stoppa. Nel finale ancora Fulignati a dire no a Esposito (87'), fischi al triplice fischio, Samp al penultimo posto in Serie B e Pirlo a rischio esonero.

Sampdoria-Catanzaro 1-2, la cronaca

Pirlo cambia modulo scegliendo un 4-4-2 speculare agli avversari, Pedrola scende sulla linea di centrocampo mentre il tandem offensivo è formato da Borini ed Esposito. Venti minuti di studio, poi botta e risposta tra Verna e Ricci, due conclusioni dalla distanza che terminano alte. La prima grande occasione al 26': calcio di punizione di Esposito deviato dalla barriera, grande riflesso di Fulignati che devia in corner. Poco prima della mezz'ora tegola Pedrola. Lo spagnolo, colpito duro in un paio di circostanze dalla difesa avversaria, è costretto a uscire per un problema fisico e al suo posto entra Delle Monache. Al 32' l'episodio che sblocca il match. Barreca crossa per Esposito che viene abbattuto in area da Brighenti, proteste dei calabresi, poi Borini dal dischetto porta in vantaggio i blucerchiati. Urlo liberatorio e mucchio selvaggio su Pirlo, ma la gioia dura poca. Un minuto dopo arriva infatti il clamoroso pareggio di Vandeputte. Sembra un cross innocuo, nessuno la tocca, Stankovic non interviene e la palla termina in fondo al sacco. Contraccolpo psicologico importante e la formazione di Vivarini ne approfitta per ribaltare tutto prima del riposo: contropiede veloce, traversone basso e zampata di Brignola sul secondo palo, in anticipo su Stojanovic. Nel recupero c'è ancora spazio per una rovesciata di Esposito, bloccata dal portiere.

Reazione blucerchiata in avvio di ripresa. Al 49' Esposito inventa, Stojanovic crossa in mezzo per Borini che, sotto porta, colpisce la traversa, poi si salva in corner la difesa. Spinge, ma non sfonda, la Samp. Al 52' ci prova Vieira di testa, ma Fulignati trova la deviazione in angolo, al 57' Pirlo si gioca la carta De Luca, ma non cambia modulo perché Borini va a fare l'esterno nei quattro di centrocampo al posto di Girelli. Il portiere del Catanzaro sale in cattedra e si oppone alla grande anche sul destro di De Luca al 62', due minuti dopo replica l'ex Stoppa con una bordata dal limite messa in angolo da Stankovic. Partita vivace con un'incornata da corner di Murru che sfiora la traversa al 66' e un diagonale fuori misura di Esposito tre minuti dopo. Girandola di cambi e goal annullato a Iemmello per fuorigioco (80'), forcing finale con sequenza infinita di angoli, Fulignati dice no a Esposito all'87' e la gara termina tra i fischi dei tifosi.

Sampdoria-Catanzaro 1-2, il tabellino

Reti: 34' Borini (rig.), 35' Vandeputte, 44' Brignola

Sampdoria (4-4-2): Stankovic 5; Stojanovic 6, Ghilardi 5, Murru 6, Barreca 5.5 (78' Gonzalez sv); Girelli 5 (57' De Luca 5), Ricci 5 (78' Yepes sv), Vieira 6 (78' Kasami sv), Pedrola 6 (29' Delle Monache 5); Esposito 6, Borini 6. All. Pirlo.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati 7; Katseris 6.5 (72' Oliveri 6), Scognamillo 6.5, Brighenti 5.5, Krajnc 6; Brignola 7 (78' Ambrosino sv), Ghion 6.5 (72' Pontisso 6), Verna 6, Vandeputte 6.5 (59' Stoppa 6); Biasci 6 (59' D'Andrea 6), Iemmello 6.5. All. Vivarini.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Note: ammoniti Ghion, Brighenti, Girelli, Biasci e Iemmello.