Lux Bagnara chiude definitivamente (e vende tutto con sconti al 70%)

Un'altra serranda si abbassa nel centro di Genova: è quella di Lux Giglio Bagnara di via XX Settembre, che chiuderà definitivamente con l'arrivo del 2024.

L'annuncio è arrivato sui canali social del concept store di abbigliamento, aperto nel 2010 con un investimento di circa 4 milioni di euro nei locali che, a fine '800, ospitavano un café chantant e infine il cinema Lux. Proprio per omaggiare lo storico locale, il negozio di 1.300 metri quadrati disposto su tre livelli aveva tenuto lo stesso nome.

In occasione della chiusura e della decisione di puntare sullo storico negozio di Sestri Ponente (dove verranno trasferiti i dipendenti), il Lux da domani - giovedì 16 novembre - propone sconti fino al 70% per liquidazione totale: "L'occasione perfetta per portare a casa i vostri pezzi preferiti a prezzi incredibili" recita il post su Facebook, non senza un po' di malinconia per l'ennesima serranda che si abbassa.

"Grazie ancora per tutto il vostro supporto, vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questi ultimi giorni nel nostro amato punto vendita" conclude lo staff.