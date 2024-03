Il "libro itinerante" che viaggia per Genova: ogni capitolo è un quartiere

Il libro che apre le sue pagine e le spiega come le ali di un gabbiano in volo sopra la Genova antica, osservando dall'alto strade e quartieri. È questa la filosofia del "Libro itinerante", progetto che coinvolge le scuole d'infanzia di tutti i Municipi genovesi: l'obiettivo è creare un vero e proprio libro articolato in nove capitoli, tanti quanti gli ambiti territoriali di ogni scuola. Ogni capitolo tratterà in modo semplice e illustrativo le caratteristiche di ciascun territorio, per un viaggio nel tempo in una Genova medievale di cui sarà possibile scoprire curiosità e bellezze.

Scopo del "Libro itinerante" è avvicinare alla lettura i bambini delle scuole d'infanzia comunali celebrando sia Genova Capitale del Libro sia Genova Capitale del Medioevo 2024. Tra le pagine, una gabbianella guiderà i lettori visitando nove istituti: Emma Valle, Don Bosco, Primavera, Fantasia, Santa Sofia, Luzzati, Gabbiano, Albaro e Villa Stalder. Ogni scuola contribuirà alla trama del libro con testo e tavole, sviluppando ognuna un capitolo in cui racconterà leggende, musiche e danze, luoghi, natura e commercio, giochi, costumi e stili di vita della Genova del Medioevo. Il progetto è stato presentato martedì mattina nella scuola d'infanzia Don Bosco di Coronata, e verrà attuato grazie alla collaborazione tra Direzione Area Scuola e i servizi educativi dei Musei Civici di Genova.

"Verranno coinvolti attivamente i bambini delle nostre scuole infanzia - dice l'assessora all'Istruzione Marta Brusoni, ideatrice del progetto - nello svolgimento di attività di gruppo che uniscono lettura, ricerca, curiosità e altri aspetti della nostra storia e delle nostre tradizioni. Ciascuno di loro potrà esprimere la propria fantasia nella creazione del libro rendendo ancora più speciale questa idea. Ogni Municipio genovese sarà rappresentato da una propria scuola infanzia, questo è un ulteriore valore aggiunto all'opera che verrà realizzata".