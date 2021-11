Giro d'Italia 2022, una tappa arriverà a Genova

Il Giro d'Italia 2022 passerà a Genova. Quella che fino alla settimana scorsa era un'indiscrezione sembra diventare certezza, come riporta La Gazzetta di Parma.

La dodicesima tappa partirà dalla città emiliana e dopo 190 km arriverà a Genova, presumibilmente a De Ferrari dato che la corsa rosa, che nel 2022 raggiunge l'edizione numero 105, predilige l'arrivo in luoghi simbolo della città considerando che è anche un mezzo di promozione turistica, con le immagini televisive trasmesse in tutto il mondo.

La presentazione ufficiale inizierà il 9 novembre ma l’organizzazione svelerà le tappe a tranche, raggruppandole per tipologia. Lunedì saranno presentate tutte le tappe pianeggianti, martedì quelle di media montagna, il giorno successivo (mercoledì 10) le frazioni di alta montagna, per concludere giovedì 11 novembre con l’annuncio del nome della città nella quale si concluderà l’edizione 2022.

Da Genova la carovana di ciclisti non passa da sette anni e sarebbe una bellissima occasione dato che nel 2022 si celebrerà anche il trentennale dalla scomparsa di Giuseppe Olmo, storico campione nato a Celle Ligure. Se tutto sarà confermato, decisivo l’impulso di Regione Liguria che lo scorso 21 settembre aveva presentato un ordine del giorno per mano del consigliere della Lega Sandro Garibaldi, che impegnava la giunta a riportare in Liguria la corsa rosa, considerata, come si legge nel documento: "Non solo un’importante possibilità di promozione sportiva, turistico-culturale internazionale, ma anche una concreta opportunità di crescita economica, oltre a una vetrina internazionale per la regione".